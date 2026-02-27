EU reitera apoyo a la seguridad y la estabilidad Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe. EFE.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a la estabilidad y la seguridad de Haití durante un encuentro entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, enmarcado en la reunión de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom).

“El secretario Rubio reiteró la importancia de garantizar la seguridad de Haití frente a las bandas terroristas y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la estabilidad y la seguridad del país, en particular a través de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF)”, informó ayer la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe.

Rubio subrayó que “Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas, incluidos los políticos corruptos que contribuyen a la desestabilización de Haití”, de acuerdo con la misma fuente.

El secretario de Estado indicó el miércoles a la cadena 'C-SPAN' que la GSF “se está fortaleciendo”, aunque reconoció que “tiene que mejorar un poco” en lo que respecta a la financiación, por lo que se continúa “buscando países donantes para cubrir algunas necesidades".

Además, explicó que la GSF “estará bajo los auspicios de la ONU”, lo que “será importante” para que la ONU “puedan demostrar su capacidad para resolver un problema". “El objetivo sería intervenir sobre el terreno y permitir a autoridades haitianas recuperar control del territorio”.