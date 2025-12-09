Grupo 230 policías de Kenia llega Haití combatir bandas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE

Un nuevo contingente de 230 policías kenianos “altamente especializados” llegó ayer, lunes, al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, con el fin de reforzar la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) en Haití, que lucha contra la inseguridad en este país devastado por la violencia armada.

Este quinto contingente fue recibido por miembros del Gobierno haitiano, por el director general de la Policía Nacional de Haití (PNH) y por miembros del cuerpo diplomático.

“Llegan en un momento crucial, tras la ampliación del mandato de la GSF publicada el 3 de octubre de 2025. Su misión es clara- reforzar, consolidar y dinamizar los progresos ya realizados por la GSF”, declaró el comandante en jefe de la Fuerza, Godfrey Otunge, en su discurso.

Para él, la llegada de este nuevo contingente keniano envía un mensaje fuerte e inequívoco- Kenia está al lado de Haití, todo el tiempo que sea necesario, hasta que prevalezca la paz.

El 26 de junio de 2025, el primer contingente keniano, compuesto por 200 policías, aterrizó en este aeropuerto y recibió una cálida y memorable bienvenida, recuerda Otunge. El Gobierno haitiano, el director general de la PNH, los embajadores y un público haitiano entusiasta les recibieron con los brazos abiertos, mientras los periodistas captaban ese momento histórico, afirmó. Desde ese primer aterrizaje de Kenya Airways en julio de este año, le han seguido otros tres contingentes. Hoy en día, Kenia se ha convertido en el país que ha desplegado más de 700 policías especializados, lo que ha garantizado una transición fluida de la antigua Misión de Apoyo a la Seguridad (MSS) a la nueva GSF, continuó el responsable.

“Estos agentes han trabajado sin descanso, codo con codo con la PNH, llevando a cabo operaciones específicas y basadas en la inteligencia, especialmente en los departamentos de Oeste y Artibonite”, afirmó Otunge.