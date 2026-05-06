Haití fija salario de manufactura US 7.7

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Puerto Príncipe. EFE.

El Gobierno de Haití anunció ayer que el salario mínimo para el sector manufactura pasará de 685 gourdes diarios (5.65 dólares) a 1,000 (unos 7.7 dólares), en un intento de mitigar el impacto de la crisis socioeconómica que atraviesa el país tras una huelga de los trabajadores.

Esta subida “se extenderá de manera progresiva a todos los segmentos implicados, con el objetivo de mantener el equilibrio y la sostenibilidad”, aseguró el ministro haitiano de Economía y Finanzas, Serge Gabriel Collin, y destacó papel estratégico del sector privado en la creación de empleo y riqueza.

Este aumento de apenas dos dólares se produce pocos días después de que obreros organizaran varias jornadas de huelga y manifestaciones en las calles de Puerto Príncipe para exigir un salario mínimo de 3,000 gourdes diarios (US 23), entre otros reclamos. Todo bajo un contexto marcado por el alza de precios del petróleo.