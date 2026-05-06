Matan dos periodistas en la capital de Haití en hechos separados

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Puerto Príncipe. EFE.

Dos periodistas deportivos haitianos murieron de manera violenta en hechos por separado en los últimos cuatro días, en circunstancias aún por esclarecer por las autoridades en medio del recrudecimiento de la crisis de seguridad que sacude el país desde hace años.

El periodista Jean Brunet Bontemps y el fotoperiodista Jean-Marc Stevenson Ysemai fallecieron el viernes pasado en Puerto Príncipe, y el lunes en la ciudad de Les Cayes (sur), respectivamente.

Brunet Bontemps, quien durante años trabajó como cronista deportivo para Radio Energie, murió en un hospital tras recibir varios disparos en la galería de su casa, no lejos del estadio de fútbol Sylvio Cator, en el centro Puerto Príncipe.

Las circunstancias de la muerte aún no están claras. Algunos medios afirman que fue víctima de fuego cruzado entre la Policía Nacional de Haití (PNH) y bandas que controlan zona.

Los programas deportivos de Brunet Bontemps alcanzaron una gran audiencia en la zona metropolitana de la capital en la década del 2000.

“Es una pérdida enorme para la prensa deportiva haitiana”, declaró a los medios el secretario general de la Asociación Haitiana de Prensa Deportiva (ASHAPS), Kenson Désir, instando a las autoridades competentes a esclarecer el suceso.

Mientras que el fotoperiodista deportivo Stevenson Ysemai fue hallado muerto en la localidad de Ravine du Sud, en Les Cayes, al sur del país, dos días después de su desaparición, ocurrida la tarde del 1 de mayo en esa ciudad. El cadáver del fotoreportero presentaba una herida en la cabeza cuando fue levantado. Las autoridades y la policía no han ofrecido dato sobre el suceso.