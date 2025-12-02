Hay empate técnico entre Nasry Asfura y Nasralla

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tegucigalpa. EFE.

Impulsada por el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, la derecha en Honduras, representada por los partidos Nacional y Liberal, ha frenado a una incipiente izquierda del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), castigada en las elecciones generales del domingo por sus errores, afirmaron ayer a EFE varios analistas.

Los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura (Nacional, 39.91 %) - respaldado públicamente por Trump - y Salvador Nasralla (Liberal, 39.89 %), con el primero con apenas unos 515 votos por encima tras ser escrutado el 57.03% de las actas, en un proceso lento con apenas cambios en la jornada.

La izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre de la mandataria Xiomara Castro, ha sido relegada a un tercer puesto, con unos 359,584 votos (19.16 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

Pero apareció Trump, y anunció en su red social Truth Social que Asfura es el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras”, agregando que podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”, al ser el que defiende la democracia y “lucha contra” el venezolano Nicolás Maduro.

El analista José Manuel Torres, sobre el respaldo de Trump, destacó- Es “una intervención en la política hondureña de una manera directa como nunca antes lo había hecho, que tenemos que valorar los hondureños y el impacto que pudo haber tenido antes de que se abrieran las urnas". “Al margen del impacto, sin duda tuvo una influencia en un país, donde la migración al norte representa la principal fuente de ingresos y la esperanza de miles de familias hondureñas ante el fracaso de los gobiernos locales”, añadió.

El analista considera además que los resultados de estos comicios indican que “está terminando una etapa política del país que ha sido breve por decepcionante”, tras cuatro años en el poder, y no cree que se vaya a producir una “autocrítica” entre “la izquierda o el progresismo”, los cuales nunca ven “sus propios errores, menos asume sus consecuencias".