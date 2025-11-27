Hieren 2 miembros Guardia Nacional

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

Las autoridades identificaron al presunto autor del tiroteo que dejó heridos de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. ayer, según anunciaron algunos medios estadounidenses citando fuerzas de seguridad. El sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021, según la información de las cadenas CBS y CNN. Antes de que se revelara su identidad, el atacante fue descrito como un "pistolero solitario" por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue un ataque dirigido.

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque.