Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de Paz en su nombre; piden a Nicolás Maduro que renuncie

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.

"Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.

Piden la renuncia de Maduro

El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.

"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.

"Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", continuó.