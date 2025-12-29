Historia de Somalilandia: la región que se proclama Estado desde 1991 y ahora recibe respaldo de Israel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Somalilandia volvió a colocarse en el foco internacional luego de que Israel anunciara su reconocimiento como “Estado independiente y soberano”, una decisión que ha reavivado el debate sobre qué es esta región, dónde se encuentra, cuál es su estatus político y por qué, pese a contar con gobierno, moneda y pasaporte propios, no es reconocida por la mayoría de la comunidad internacional.

Ubicada en el Cuerno de África, entre los desiertos del norte de Somalia y el golfo de Adén, Somalilandia se autodefine como una nación pacífica, democrática y con potencial económico, aunque desde 1991 funciona como un Estado de facto sin reconocimiento formal de Naciones Unidas.

¿Qué es Somalilandia?

Somalilandia fue un protectorado británico desde 1887 y obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960, siendo reconocida entonces por 35 países, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, apenas cinco días después decidió unirse voluntariamente a Somalia con el objetivo de crear una “Gran Somalia”.

Esa unión comenzó a fracturarse rápidamente. En 1961, Somalia aprobó de manera unilateral una Ley de Unión distinta a la acordada originalmente, lo que generó descontento político y exclusión de la población del norte. Décadas más tarde, bajo la dictadura de Mohamed Siad Barre, Somalilandia sufrió una represión que dejó cerca de 200,000 civiles muertos y cientos de miles de desplazados.

Tras la caída del régimen en 1991 y el colapso del Estado somalí, los líderes comunitarios del norte decidieron revocar la unión y reafirmar la soberanía de Somalilandia, proclamando nuevamente su independencia el 18 de mayo de ese año.

Gobierno, instituciones y estabilidad

Desde entonces, Somalilandia ha desarrollado sus propias instituciones políticas, una Constitución aprobada por referéndum en 2001 y un sistema democrático multipartidista. Ha celebrado elecciones presidenciales, parlamentarias y locales que, según observadores internacionales, han sido libres y mayormente justas, con transiciones pacíficas de poder.

Cuenta con un parlamento bicameral, un poder judicial independiente y mecanismos tradicionales de resolución de conflictos que han contribuido a la estabilidad interna, en contraste con la situación de inseguridad persistente en Somalia.

¿Cumple con los requisitos para ser un Estado?

De acuerdo con la Convención de Montevideo de 1933, un Estado debe tener población permanente, territorio definido, gobierno efectivo y capacidad de establecer relaciones internacionales. El gobierno de Somalilandia sostiene que cumple con todos estos criterios.

La región mantiene fronteras claras heredadas del periodo colonial británico y limita con Yibuti, Etiopía y Somalia. Tiene una población que participa en censos, elecciones y procesos democráticos, además de emitir documentos de identidad y pasaportes biométricos desde 2014.

En el ámbito diplomático, mantiene relaciones con varios países y oficinas de representación en Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán, entre otros, además de albergar misiones diplomáticas extranjeras en su territorio.

Economía y símbolos de Estado

Somalilandia tiene moneda propia, el chelín de Somalilandia, introducido oficialmente en 1994, y emite pasaportes para viajes internacionales. Aunque su economía es limitada, destaca por una relativa estabilidad y una ubicación estratégica clave para el comercio entre África y la Península Arábiga.

El contexto actual

El reconocimiento de Israel fue anunciado este viernes por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien explicó que la decisión se enmarca en el espíritu de los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 para normalizar relaciones entre Israel y varios países árabes.

Pese a este respaldo, Somalilandia sigue sin ser reconocida por la ONU ni por la mayoría de la comunidad internacional, en parte por el temor de que su independencia complique aún más la frágil situación política de Somalia.

Mientras tanto, Somalilandia insiste en que, pese a la falta de reconocimiento formal, ha logrado consolidarse como una de las regiones más estables del Cuerno de África y confía en que eventualmente obtendrá un lugar pleno dentro de la comunidad de naciones.