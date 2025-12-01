Honduras cierra centros votación una hora más tarde

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tegucigalpa. EFE.

Los centros de votación de las elecciones generales en Honduras cerraron ayer a las 18-00 hora local (00-00 GMT), tras una prórroga de una hora, aunque los ciudadanos que aún permanecen en los colegios podrán votar, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Hall agregó que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y contabilizó la participación de más de 2.8 millones de votantes, entre los más de seis millones habilitados.

La presidenta del ente electoral instó, además, a los miembros de las mesas a facilitar el trabajo de los observadores nacionales e internacionales durante el escrutinio, que “es público".

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Los hondureños estaban convocados para votar por un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados ante el Parlamento local.