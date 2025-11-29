Hondureños van urnas por nuevo presidente

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tegucigalpa. EFE

Los hondureños elegirán mañana domingo al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien el 27 de enero de 2026 finalizará su mandato de cuatro años. También escogerán a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, afirmó que a pocas horas de las votaciones el CNE “ha hecho todo un esfuerzo logístico y a nivel tecnológico para poder garantizar estas próximas elecciones generales". “El camino no ha sido nada sencillo, el pleno permanece integrado, seguimos trabajando de cara a que la gente pueda salir a votar el próximo 30 de noviembre”, recalcó, y tildó de “un hecho histórico” que en este proceso se haya despachado “con tanta anticipación” el material electoral. De los 18 departamentos que tiene Honduras, hasta este viernes solo restaba que el material llegara a algunos municipios de Francisco Morazán (centro), donde se localiza Tegucigalpa, la capital, y se espera que esa misión esté concluida en su totalidad el sábado.

Hay tres partidos como favoritos

En la contienda participan cinco partidos, pero los tres con mayor caudal de votantes son el gobernante Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Liberal y Nacional, ambos conservadores.

Libre aspira a un segundo período consecutivo en el poder con la candidata Rixi Moncada; el Liberal con Salvador Nasralla, quien por cuarta vez busca la presidencia, y el Nacional con Nasry Asfura, que lo hace en segundo intento, esta vez apoyado por el presidente de EE.UU, Donald Trump, quien el miércoles le pidió a los hondureños que voten por él.

La comunidad internacional sigue de cerca el proceso electoral, que ha sido marcado por mensajes de odio. Unos 6.3 millones de ciudadanos están llamados a votar en los comicios de Honduras.