Información falsa creó más pánico en México

Publicado por AP Creado: Actualizado:

GUADALAJARA, México.- AP

Cuando comenzaron los bloqueos, los incendios y el movimiento de armados tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más poderoso de México, la gente corrió a un solo lugar para averiguar qué pasaba: las redes sociales. Y lo que encontraron fue un país sumido en la violencia y el caos más absoluto.

Eso era cierto... pero no del todo.

La operación para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, conllevó fuertes enfrentamientos entre militares y delincuentes y desencadenó una ola de represalias por parte del cártel en 20 estados. Más de 70 personas perdieron la vida —la mayoría delincuentes y fuerzas de seguridad— solo el domingo.

Pero además de los relatos reales y las advertencias de los gobiernos locales y extranjeros a sus ciudadanos para que no salieran de sus casas, también se difundió mucha desinformación en redes, parte elaborada con inteligencia artificial, destinada a amplificar el caos, la confusión y la desesperación.

“No sabía qué era cierto y qué era falso”, comentaba el miércoles Victoria Elizabeth Peceril, de 31 años, mientras caminaba con sus tres hijos por una calle de Guadalajara, que ya había vuelto casi a la normalidad. “Tuvimos mucho miedo”.

Sembrar el pánico

Entre la información falsa, se viralizaron videos del aeropuerto de Guadalajara —capital de Jalisco y segunda ciudad del país— supuestamente tomado por pistoleros y que mostraban estampidas de pasajeros o un avión incendiado en una de sus pistas. También hubo publicaciones que aseguraban que el cártel había tomado como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles.

El gobierno mexicano denunció el miércoles que se habían identificado entre 200 y 500 publicaciones con información falsa. Entre 20 y 30 de esos contenidos superaron las 100,000 visualizaciones.

Estos datos, presentados durante la conferencia presidencial, se basaban en un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey. El análisis de esta universidad privada indicaba que entre el 35 y el 40% de esa desinformación ofrecía datos fuera de contexto, más de la cuarta parte tenía información engañosa y en torno a otra cuarta parte tenía contenido manipulado con inteligencia artificial o inventado de una u otra manera.

Una publicación hablaba de cómo un agente estadounidense supuestamente había estrangulado a “El Mencho”. Otra decía que la presidenta Claudia Sheinbaum había sido resguardada en un buque de la Marina en el Pacífico.

No faltaron “teorías de conspiración” que vinculaban la muerte del capo a la captura el 3 de enero del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro o especulaban con que el gobierno mexicano lo había matado para no entregarlo a Estados Unidos, explica el documento del Tecnológico, que cita verificaciones realizadas por su equipo, por The Associated Press y otros medios de comunicación.

La universidad no dijo quién pudo producir todo ese contenido. Tampoco el gobierno. “Hubo muchas noticias con muy mala intención el domingo, buscando generar terror”, había comentado el martes la presidenta.

Muchos mexicanos, sobre todo en ciudades de gran actividad de los cárteles, han tenido que acostumbrarse a la fuerza a revisar la situación de la seguridad en chats, aplicaciones o cuentas de X antes de salir de casa.