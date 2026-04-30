Informe revela brechas críticas en la distribución del personal sanitario en 9 países

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Washington, DC, 29 de abril de 2026 (OPS)- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió hoy que persisten desigualdades críticas en la disponibilidad y distribución del personal de salud en Sudamérica, con una marcada concentración en capitales y grandes ciudades y escasez en zonas rurales y desatendidas, según un nuevo informe regional.

El informe, Panorama del mercado laboral de la salud en nueve países de América del Sur, analiza la situación en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y ofrece por primera vez un panorama comparativo de las principales desigualdades que afectan el funcionamiento de los sistemas de salud en la subregión.

Las brechas identificadas impactan directamente en la disponibilidad de especialistas, la continuidad de los servicios y la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de la población, en particular en el primer nivel de atención.

“La región no podrá avanzar hacia sistemas de salud más equitativos si no se abordan las brechas en disponibilidad, distribución y condiciones laborales del personal de salud”, dijo el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS. “Este informe ofrece evidencia clave para orientar decisiones de política pública a fin de fortalecer la capacidad de los sistemas de salud para responder de manera oportuna y equitativa”, añadió.

El análisis identifica desafíos comunes en los nueve países, entre ellos el pluriempleo creciente, la migración del personal sanitario, la concentración en las áreas urbanas, la desalineación entre la oferta educativa y las necesidades de los sistemas de salud, y las marcadas diferencias en las condiciones laborales entre sectores y territorios.

Las densidades de recursos humanos para la salud varían ampliamente entre países, desde menos de 40 profesionales por cada 10.000 habitantes en algunos contextos hasta cerca de 118 en otros, lo que refleja las asimetrías regionales.

Entre los principales hallazgos por país, el informe destaca que:

Argentina presenta una fuerte concentración de médicos en Buenos Aires, brechas crecientes en residencias y pluriempleo significativo.

presenta una fuerte concentración de médicos en Buenos Aires, brechas crecientes en residencias y pluriempleo significativo. Bolivia concentra el 73% del personal en tres departamentos y enfrenta dificultades persistentes para retener profesionales en zonas rurales.

concentra el 73% del personal en tres departamentos y enfrenta dificultades persistentes para retener profesionales en zonas rurales. Brasil muestra grandes desigualdades entre regiones, con menor disponibilidad en el norte y nordeste, y alta proporción de contratos múltiples.

muestra grandes desigualdades entre regiones, con menor disponibilidad en el norte y nordeste, y alta proporción de contratos múltiples. Chile registra déficit de especialistas y dificultades para cubrir vacantes en zonas extremas.

registra déficit de especialistas y dificultades para cubrir vacantes en zonas extremas. Colombia presenta brechas territoriales marcadas, necesidad de fortalecer equipos básicos y una oferta educativa concentrada en grandes ciudades.

presenta brechas territoriales marcadas, necesidad de fortalecer equipos básicos y una oferta educativa concentrada en grandes ciudades. Ecuador enfrenta alta rotación en zonas remotas y concentración del personal en Quito, Guayaquil y Cuenca.

enfrenta alta rotación en zonas remotas y concentración del personal en Quito, Guayaquil y Cuenca. Paraguay mantiene vacantes sin cubrir en el sector público y baja formación en medicina familiar.

mantiene vacantes sin cubrir en el sector público y baja formación en medicina familiar. Perú concentra el 85% del personal en zonas urbanas y presenta un déficit estimado de más de 54.000 trabajadores de salud.

concentra el 85% del personal en zonas urbanas y presenta un déficit estimado de más de 54.000 trabajadores de salud. Uruguay registra alta concentración en Montevideo y diferencias salariales entre sectores.

“Los países necesitan sistemas de información más sólidos y políticas integrales que aborden simultáneamente la formación, contratación, distribución y retención del personal de salud”, señaló James Fitzgerald, Director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS.

La OPS insta a los gobiernos de la región a invertir en la formación y retención del personal de salud, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la planificación del personal sanitario, con especial atención al primer nivel de atención y a las zonas con mayores necesidades.

El informe también subraya la importancia de coordinar acciones entre los sectores de salud, educación y finanzas, así como de promover políticas de migración ética que protejan tanto a los trabajadores de la salud como a los sistemas sanitarios.

A cinco años del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la OPS reafirma que colocar al personal de salud en el centro de las decisiones de política pública es clave para avanzar hacia la cobertura universal de salud.