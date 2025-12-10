Insólito: Mujer se roba 22 tarros de caviar rojo para comérselos sola

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Policía rusa ha detenido a una mujer de 26 años por robar 22 tarros de caviar rojo de una tienda de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, informaron hoy fuentes oficiales.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, el daño causado por el robo se estima en 67.000 rublos (casi 900 dólares).

Los empleados de la tienda denunciaron la desaparición del caviar rojo, tras lo que las fuerzas de seguridad revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y dieron con una sospechosa.

Tras el interrogatorio, la joven reconoció haber sustraído los tarros del caviar durante tres visitas al local y confesó que se había comido el manjar.

La policía abrió una causa penal por robo a la espera de que la ladrona del caviar se presente ante el juez.