Irán advierte a EEUU de ataque a Jameneí

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán.- EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió de que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, equivaldría a “una guerra total”, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmara que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo” en Teherán.

“Cualquier agresión contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra el pueblo iraní”, escribió Pezeshkian en la red social X el domingo por la noche. El presidente iraní responsabilizó también a Estados Unidos y a sus aliados de las dificultades económicas que atraviesa Irán, debido a lo que calificó como “enemistad histórica y sanciones inhumanas”, en respuesta a las afirmaciones de Trump del sábado, cuando aseguró que 37 años de liderazgo de Jameneí han llevado al país a la “destrucción total”.