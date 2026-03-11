Irán advierte: petróleo a 200 dólares por inseguridad en el estrecho de Ormuz

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán, 11 mar (EFE).- Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un vídeo publicado por la agencia Tasnim.

El portavoz de ese cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, añadió que Irán no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

Los miembros del G7 coincidieron el martes en que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) debe adoptar "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado energético, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas".

Las reglas de la AIE establecen que todos sus miembros tienen que disponer de reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular cuando se produce una interrupción de suministro. En caso de que no, podrían disponerse las reservas estratégicas de petróleo que tiene la agencia para hacer frente a situaciones de crisis.

Casi 90 dólares el barril

El precio del petróleo, tras las destacadas caídas del martes, en las que el precio del barril llegó a bajar por debajo de los 90 dólares, volvió a subir este miércoles en la apertura, con un alza del 2,33 %, aunque continúa por debajo de esa cota, en 89,79 dólares.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Este miércoles, al menos tres buques petroleros fueron alcanzados en el estrecho, uno griego y otros dos de propiedad de Israel y con bandera de Liberia, según la Guardia Revolucionaria, que aseguró que esos barcos ignoraron las advertencias de la fuerza naval.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró la noche del martes haber destruido “múltiples buques de guerra iraníes” cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado “la libertad de navegación”. EFE