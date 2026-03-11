Irán ataca a Israel y las bases EEUU en la zona

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Internacional.- EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, en Israel, además de las “bases enemigas americanas-sionistas en Erbil”, la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.

Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria difundido por la agencia Tasnim, vinculada con este organismo, esta ola es la “más devastadora y la más dura” desde el inicio del conflicto y se llevó a cabo durante más de tres horas de ofensiva.

El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán.

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) no se registraron víctimas, aunque desplazaron a médicos y paramédicos para atender a personas que sufrieron caídas mientras iban a los refugios y personas con ansiedad.

Guerra

Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y EEUU, Irán ha bombardeado el Estado israelí, y ya van diez víctimas mortales.

EEUU destruye 16 buques.-

En tanto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró ayer, martes, haber destruido “múltiples buques de guerra iraníes” cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado “la libertad de navegación".

El Centcom informó del número de buques “eliminados” en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.