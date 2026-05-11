¿Irán desafía a Donald Trump? Conoce lo más reciente del conflicto en Medio Oriente

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La República Islámica de Irán no cede ante las presiones económicas y militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo plan de paz ha rechazado como “irracional” e insiste en mantener el control de Ormuz, reparaciones de guerra y la liberación de activos, entre otros.

El pulso entre Washington y Teherán continúa en unas negociaciones indirectas a través de Pakistán con el intercambio de propuestas de paz que de momento no parecen conducir a ningún acuerdo, en una situación en la que Irán no se ve como perdedor de la guerra y por ello no parece dispuesto a ceder.

El último intercambio se produjo ayer cuando Teherán envió un mensaje a través de Islamabad a Washington en el que rechazaba la última propuesta estadounidense por considerarla “unilateral e irracional”.

Se desconoce el contenido de esa propuesta estadounidense, pero sí ha transcendido parte de la contraoferta iraní: reconocimiento de su soberanía de Ormuz, pago de reparaciones, liberación de activos bloqueados, levantamiento de las sanciones y fin del conflicto en Líbano.

“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada”, aseguró hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa, en la que consideró las demandas iraníes como “razonables y responsables”.

Bagaei de hecho calificó la propuesta iraní como “generosa y responsable”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail BagaeiFuente externa

La televisión estatal iraní se mostró menos diplomática y afirmó que Teherán ha rechazado la oferta estadounidense por considerarla “una rendición ante las exigencias excesivas de Trump”.

Irán ha insistido en las últimas semanas en que busca un acuerdo por fases, con una primera parte centrada en la declaración de la paz y el fin del bloqueo mutuo de Ormuz, y dejar para más tarde las discusiones sobre el programa nuclear iraní, algo que no parece convencer a Washington.

Inaceptable para Trump

La respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la oferta iraní ha sido de claro rechazo.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El presidente estadounidense amenazó el viernes con reactivar la operación Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz por las restricciones impuestas por la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de volver a bombardear el país persa y poner fin a la tregua que comenzó el 8 de abril.

Pero esas amenazas no parecen tener efecto en el liderazgo iraní, ni tampoco el bloqueo estadounidense de sus puertos y buques que dificulta su comercio y en especial sus exportaciones de petróleo, su principal fuente de ingresos.

“La respuesta del régimen iraní refleja la mentalidad de unos dirigentes que creen que sobrevivieron a la guerra y ganaron, y no que la perdieron”, explicó en X Danny Citrinowicz, investigador del programa iraní del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS).

“En consecuencia, sus exigencias siguen siendo elevadas y su disposición al compromiso es extremadamente limitada”, continuó.

El experto consideró que es poco probable que Teherán se rinda ante la presión, ni siquiera ante amenazas o el uso de la fuerza por mucho que esta realidad “frustre” a Trump, que no parece dispuesto a aceptar esa idea.

Así, pasados 73 días desde el comienzo de la guerra, la situación está en el limbo, en un estado de ni guerra ni paz y con el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra, bloqueado. Ni paz ni guerra y poco petróleo.