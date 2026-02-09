Irán dice no renuncia a derechos nucleares

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán. EFE.

Irán aseguró ayer que no recibe órdenes de nadie y tampoco acepta la dominación de grandes potencias, en alusión a Estados Unidos y su demanda de enriquecimiento cero de uranio, dos días después de retomar las negociaciones nucleares indirectas en Mascate, Omán.

“No buscamos una bomba nuclear, nuestra bomba es el poder de decir no a las grandes potencias”, afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en el primer Congreso Nacional de Política Exterior y su Historia, según la agencia IRNA. Araqchí destacó que el programa atómico de Irán ha sido una necesidad nacional, especialmente en áreas como la agricultura, la salud y las futuras necesidades de combustible nuclear, por lo que no puede renunciar a ello.

El jefe de la diplomacia iraní añadió que Teherán ha pagado un alto precio para tener un programa nuclear pacífico y ejercer su derecho a enriquecer uranio, lo que consideró “indiscutible”. “No renunciaremos a nuestro derecho a enriquecer uranio, aunque el coste sea alto. Nadie tiene el derecho de decirnos lo que debemos tener”, dijo Araqchí 2 días después de retomar negociaciones nucleares con EEUU.