Irán lanza gran ataque con misiles a Israel tras muerte de funcionario

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Redacción Internacional.- EFE

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Lariyani, a quien describió como “mártir”, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que fue presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.

En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la “ola 61” de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.

Irán vinculó la operación a la muerte de Lariyani y “sus compañeros”, sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento.

El IRGC sostuvo que los proyectiles alcanzaron “más de 100 objetivos militares y de seguridad” y aseguró que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados durante el ataque. Asimismo, indicó que partes de Tel Aviv habrían sufrido cortes de electricidad y que la respuesta de los servicios de emergencia se vio dificultada.

Dos muertos en Israel.-

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de que dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras la andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa, en tanto que Irán considera una cifra de más de 230 muertos y heridos.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de que las dos víctimas tenían alrededor de 70 años.

El Canal 12 israelí indicó que estaban en la escalera del edificio y que probablemente uno de ellos tenía una discapacidad que le impedía llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.

El impacto mortal se produjo como resultado “con toda probabilidad” de un misil de racimo lanzado por Irán a la zona de Tel Aviv, según confirmó a EFE el Ejército israelí.

Según United Hatzalah, sus paramédicos acudieron a 45 sitios donde se produjeron impactos y trataron a ocho personas con heridas leves.

Alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para abrirse antes de caer y dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros.