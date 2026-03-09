Israel alcanza depósito petróleo Irán en ataque

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén. EFE.

El Ejército de Israel lanzó ayer una nueva ola de bombardeos “a gran escala” en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán, según un comunicado difundido por las fuerzas armadas. “Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado ataques a gran escala en objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán y zonas adicionales en Irán”.

La nueva andanada de ataques se produce poco después de que la aviación israelí completara una serie de bombardeos contra objetivos como la sede de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní y 50 búnkeres de munición. Israel ataca de forma casi ininterrumpida a Irán y, especialmente, Teherán, que ayer amaneció envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo, después de que la aviación bombardeara por primera vez depósitos de combustible en la capital.

Sólo el sábado, Israel alcanzó 400 objetivos en el oeste y centro de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y plantas de producción de armas, aseguran las fuerzas armadas.

Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán se han cobrado la vida de más de 1,300 personas, mientras que en territorio israelí, los ataques con misiles iraníes han matado a otras diez.

Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, el primero del que se tiene noticia en Israel desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Ataques en el Líbano

El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1,130, informó ayer el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

El ministro anunció en rueda de prensa que entre los heridos también hay un gran número de menores, 254, y criticó que los ataques han dejado víctimas entre el personal sanitario, demostrando que los objetivos “no son combatientes ni instalaciones militares".

Sobre los ataques ocurridos en los últimos dos días, destacó que ha habido al menos tres con seis víctimas mortales en las localidades de Shmustar (este), Khirbet Selm (sur) y Tuffahta (sur), además de uno con once muertos confirmados en la meridional Sir al Gharbiya. En este último pueblo, se vino abajo un edificio entero.