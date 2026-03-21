Israel amenaza con un aumento de los ataques mientras Irán lanza misiles más lejos que nunca

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El ministro de Defensa de Israel amenazó el sábado con intensificar los ataques contra Irán, y Gran Bretaña condenó a Irán por atacar una base conjunta británico-estadounidense en el Océano Índico, al tiempo que la guerra en Oriente Medio entraba en su cuarta semana.

El ataque iraní contra la base aérea de Diego García, situada a unos 4.000 kilómetros (2.500 millas) de Irán, sugiere que Teherán posee en su arsenal misiles con un alcance mayor del que había reconocido anteriormente.

Asimismo, el sábado, la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán , fue alcanzada por un ataque aéreo, según informó una agencia de noticias oficial iraní, que afirmó que no hubo fugas de radiación.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó en un comunicado en vídeo que la próxima semana "la intensidad de los ataques" de Israel y Estados Unidos contra la teocracia gobernante de Irán "aumentará significativamente".

Sus declaraciones se produjeron poco después de que fragmentos de un misil iraní impactaran contra una guardería vacía cerca de Tel Aviv. El portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, publicó un vídeo en X del edificio de la guardería; no se registraron víctimas, ya que el lugar estaba vacío en ese momento.

Según informaron residentes, Teherán, la capital de Irán, fue escenario de intensos ataques aéreos durante la noche y hasta la mañana siguiente. En Irak, un dron atacó la sede del servicio de inteligencia en Bagdad, causando la muerte de un oficial. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

Arabia Saudí anunció haber derribado 20 drones en apenas un par de horas en la región oriental del país, donde se ubican importantes instalaciones petroleras. No se reportaron heridos ni daños materiales.

Los ataques —y las amenazas de que habrá más— indican que la guerra con Irán no da señales de amainar. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes a la agencia de noticias japonesa Kyodo que Irán no buscaba un alto el fuego, sino el fin total, integral y definitivo de la guerra.

Mensajes contradictorios

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que estaba considerando "reducir" las operaciones militares en Oriente Medio, incluso mientras Estados Unidos enviaba tres buques de asalto anfibio más y aproximadamente 2.500 infantes de marina adicionales a la región.

La publicación de Trump en las redes sociales se produjo tras la amenaza iraní de atacar lugares recreativos y turísticos en todo el mundo.

Esto se produjo después de que otro aumento en los precios del petróleo desplomara el mercado bursátil estadounidense, y fue seguido por un anuncio de la administración Trump de que levantaría las sanciones sobre el petróleo iraní ya cargado en barcos, una medida destinada a controlar el vertiginoso aumento de los precios del combustible.

El intento de Irán de atacar la base aérea de Diego García en el Océano Índico.

Las autoridades británicas no han facilitado detalles sobre el intento de ataque a la base aérea marítima del viernes, que resultó infructuoso.

El Ministerio de Defensa británico declaró el sábado que la "agresión de Irán en toda la región y el control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz constituyen una amenaza para los intereses británicos y sus aliados".

Gran Bretaña no ha participado en los ataques estadounidenses-israelíes contra Irán, pero ha permitido que los bombarderos estadounidenses utilicen bases británicas para atacar las instalaciones de misiles iraníes.

El viernes, el gobierno británico declaró que los bombarderos estadounidenses también pueden usar bases en el Reino Unido, incluida Diego García, en operaciones para impedir que Irán ataque barcos en el estrecho de Ormuz. Irán atacó la base antes de esa declaración británica.

Ataque contra Natanz de Irán

La agencia de noticias oficial iraní Mizan afirmó que no hubo fugas tras el ataque del sábado contra la instalación nuclear de Natanz, situada a casi 220 kilómetros (135 millas) al sureste de Teherán.

La instalación, principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán, fue atacada durante la primera semana de la guerra y varios edificios resultaron dañados, según imágenes satelitales. El organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), había declarado que no se esperaban consecuencias radiológicas de ese ataque anterior. Natanz también había sido blanco de ataques durante la guerra de 12 días en junio pasado.

El sábado, el OIEA declaró en el portal X que Irán le había informado sobre el ataque a Natanz y sobre la ausencia de un aumento en los niveles de radiación fuera de la base. El organismo indicó que estaba investigando el incidente.

Trump afirma que Estados Unidos está cerca de completar sus objetivos.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones contradictorias para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al liderazgo iraní hasta la eliminación de sus programas nucleares y de misiles . No ha habido señales públicas de tal levantamiento ni se vislumbra el fin de la guerra.

En las redes sociales, Trump dijo: "Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos a medida que consideramos la posibilidad de reducir drásticamente nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio".

Eso parecía contradecir la decisión de su administración de reforzar su poderío militar en la región y solicitar otros 200 mil millones de dólares al Congreso para financiar la guerra.

Estados Unidos desplegará tres buques de asalto anfibio más y aproximadamente 2.500 infantes de marina adicionales en Oriente Medio, según informó un funcionario a la agencia Associated Press. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, sin precisar su destino. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para tratar el tema de las operaciones militares.

Días antes, Estados Unidos desvió otro grupo de buques de asalto anfibio que transportaban a otros 2.500 infantes de marina desde el Pacífico hacia Oriente Medio. Estos infantes de marina se unirán a los más de 50.000 soldados estadounidenses que ya se encuentran en la región.

Trump ha dicho que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero también ha afirmado que conserva todas las opciones.

Irán amenaza con ataques más allá de Oriente Medio.

El principal portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que "los parques, las zonas recreativas y los destinos turísticos" de todo el mundo no serán seguros para los enemigos del país.

El líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, elogió la firmeza de los iraníes ante la guerra en una declaración escrita leída por la televisión iraní con motivo del Año Nuevo persa, o Nowruz. Khamenei no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo supremo tras los ataques israelíes que causaron la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei , y que, según se informó, lo hirieron.

Ante la escasa información procedente de Irán, no estaba claro cuánto daño habían sufrido sus instalaciones de armamento, nucleares o energéticas en los duros ataques estadounidenses e israelíes, que comenzaron el 28 de febrero, ni siquiera quién estaba realmente al mando del país .

Pero los ataques de Irán siguen estrangulando el suministro de petróleo y elevando los precios de los alimentos y el combustible mucho más allá de Oriente Medio.

Tropas israelíes y militantes de Hezbolá se enfrentan en el sur del Líbano.

El ejército israelí declaró que sus fuerzas llevaron a cabo una "operación terrestre selectiva" el sábado con el apoyo de la aviación israelí y que al menos cuatro milicianos murieron.

Hezbolá también emitió un comunicado en el que afirmaba que sus combatientes se enfrentaron con tropas israelíes en la aldea sureña de Khiam.

Hasta el momento, los ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano han causado la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento de más de un millón, según el gobierno libanés.

Más de 1300 personas han muerto en Irán durante la guerra. En Israel, 15 personas han muerto a causa de misiles iraníes y otras cuatro han fallecido en la Cisjordania ocupada. Al menos 13 militares estadounidenses han muerto.