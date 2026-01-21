Israel derriba el complejo agencia ONU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén.- EFE

Excavadoras israelíes comenzaron a demoler ayer el complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.

El portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, informó a EFE de que “poco después de las siete de la mañana de ayer, las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la ONU en Jerusalén Este, obligaron a los guardias de seguridad a salir del recinto y les confiscaron sus dispositivos".

“Quiero recalcar que este complejo es una sede de las Naciones Unidas”, añadió Fowler sobre la sede de la UNRWA, ubicada en el barrio de Sheij Jarrá y que se encontraba vacía desde hace meses por el veto israelí a sus actividades. EFE fue testigo en el lugar del destrozo causado.