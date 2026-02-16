Violencia
Israel mata 13 personas en ataques en Franja de Gaza
El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la cifra de 13 muertos en Gaza.
Al menos 13 palestinos murieron ayer en la oleada de ataques que el Ejército de Israel ha llevado a cabo a lo largo de la Franja de Gaza desde la pasada madrugada, según datos acumulados del Ministerio de Sanidad de Gaza y de la agencia palestina de noticias WAFA.
Esta última detalló que tres palestinos murieron por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Gaza y Beit Lahia, sumándose así a los reportados por fuentes hospitalarias a EFE en otros dos ataques separados en el norte y sur de la Franja esta mañana.
El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la cifra de 13 muertos en Gaza.