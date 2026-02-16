Israel mata 13 personas en ataques en Franja de Gaza

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Al menos 13 palestinos murieron ayer en la oleada de ataques que el Ejército de Israel ha llevado a cabo a lo largo de la Franja de Gaza desde la pasada madrugada, según datos acumulados del Ministerio de Sanidad de Gaza y de la agencia palestina de noticias WAFA.

Esta última detalló que tres palestinos murieron por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Gaza y Beit Lahia, sumándose así a los reportados por fuentes hospitalarias a EFE en otros dos ataques separados en el norte y sur de la Franja esta mañana.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la cifra de 13 muertos en Gaza.