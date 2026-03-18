Israel mata a jefe Seguridad y a un comandante en Irán

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Redacción Internacional.- Agencias.-

La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, fue confirmada ayer, martes, por el gobierno iraní, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo anoche en Teherán.

Más temprano se confirmó también la muerte d e Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, vinculada a la Guardia) en los bombardeos.

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, la cuenta de X de Lariyani anunció su muerte “como mártir”, que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno.

Además de Lariyani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio Consejo citado por la agencia de noticias Mizan. Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el “hombre más importante solo por detrás de figuras como Mojtaba Jameneí". La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país. Además, fue presidente del Parlamento iraní y poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad de As Sharif.

La muerte del comandante.-

Tmbién la Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij. La muerte de Soleimani, comandante de la milicia Basij los últimos seis años, había sido anunciada por el Ejército israelí este martes, que dijo que murió en “un ataque preciso” de la fuerza aérea en Teherán. Irán aseguró que a pesar de este asesinato la Basij no cesará en la lucha.