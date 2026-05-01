Jair Bolsonaro, condenado a 27 años, es operado en Brasilia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, fue internado este viernes en un hospital de Brasília para someterse a una cirugía en el hombro derecho, según informaron fuentes familiares.

"Ya estamos camino al hospital", afirmó la esposa del la exmandatario, Michelle Bolsonaro, en un mensaje divulgado en las redes sociales.

Bolsonaro dejó el condominio donde cumple prisión domiciliaria en las primeras horas de la mañana y llegó al hospital acompañado de la exprimera dama.

El procedimiento fue autorizado la víspera por el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tras el aval que la semana pasada dio al procedimiento la Fiscalía General, según fuentes divulgadas por medios locales.

La intervención quirúrgica se centrará en la reparación del manguito rotador y lesiones asociadas en el hombro derecho, derivadas de una caída sufrida en enero, cuando el líder ultraderechista se encontraba recluido en las instalaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

De acuerdo con la justificación presentada a la Justicia por los abogados del expresidente, los exámenes indicaron "una lesión de alto grado del tendón" responsable de elevar el brazo y un daño parcial en otro tendón que ayuda a estabilizar el movimiento del hombro, a lo que se suma que el tendón del bíceps se salió un poco de su sitio.

Bolsonaro, de 71 años, cumple desde finales de noviembre pasado una condena de 27 años y tres meses de cárcel por "liderar" una trama golpista para "perpetuarse en el poder" tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El exjefe de Estado (2019-2022) estuvo recluido primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, luego pasó a un complejo penitenciario de la capital brasileña y, desde el pasado 27 de marzo, cumple prisión domiciliaria por un plazo de 90 días dado su delicado estado de salud.

Concluido ese periodo, el juez instructor del proceso, De Moraes, evaluará si Bolsonaro continúa bajo arresto domiciliario o vuelve a la cárcel.

El cambio temporal de régimen fue autorizado por el Supremo y avalado por la Fiscalía luego de la última hospitalización de Bolsonaro ocurrida por un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana que fue ocasionado por un episodio de broncoaspiración.

El líder ultraderechista viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófan