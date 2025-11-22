Jair Bolsonaro pide arresto domiciliario por problemas de salud

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SAO PAULO (AP) — Los abogados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro solicitaron el viernes al Supremo Tribunal Federal que le permita cumplir su condena en arresto domiciliario debido a problemas de salud.

Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre de intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 y fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión. Este mes, el STF rechazó por unanimidad una apelación de su equipo de abogados, aunque se prevé que presenten otra esta semana.

Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto después de que el STF dictaminara que violó las medidas cautelares impuestas. El expresidente aún no ha comenzado a cumplir su condena en el juicio por intento de golpe de Estado.

Los abogados afirmaron que los informes médicos de Bolsonaro muestran que necesita un control estricto de su presión arterial y ritmo cardíaco, pruebas regulares y medicamentos específicos, además de visitas frecuentes de múltiples especialistas, incluidos un cardiólogo, un neumólogo y un gastroenterólogo.

"Si el peticionario es enviado a prisión, su salud estará en riesgo y no recibirá la atención médica que necesita", dijeron los abogados en la petición, que fue revisada por The Associated Press.

También mencionaron una reciente inspección de la Defensoría Pública, la cual indica que las condiciones en un centro de detención en Brasilia, adonde podría ser enviado a cumplir su condena, son precarias.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado en un evento de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018. En abril, se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal.