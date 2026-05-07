Juez ordena repatriación de padres para acompañar a joven con cáncer terminal

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un juez migratorio de Estados Unidos ordenó este jueves la libertad de los padres de un joven estadounidense que pidió verlos antes de morir debido a que padece un cáncer, informó a EFE el consulado mexicano de Chicago.

El último deseo de Kevin González, un joven nacido hace 18 años en Chicago y con cáncer terminal, es abrazar por última vez a sus padres que estaban detenidos bajo custodia migratoria en Arizona, Estados Unidos.

El caso movilizó a las autoridades de ambos lados de la frontera, mientras Kevin -quien ahora está en México-, junto con familiares y amigos, lanzó un urgente llamado de auxilio humanitario.

El juez resolvió hoy la repatriación expedita de Norma e Isidoro González, quienes estaban detenidos desde el 14 de abril en el Centro Correccional de Florence, Arizona.

«En estos momentos se encuentran en el cruce de Nogales, frontera con México, y pronto estarán en camino a Durango», informó a EFE la cónsul general de México en Chicago, Reyna Torres Mendívil.

El joven se encuentra en la casa de su abuela Victoria, en Durango, donde pasa sus últimos días de vida tras viajar desde Chicago con la esperanza de reencontrarse con sus padres.

La enfermedad del joven enfermo con padres mexicanos

Su enfermedad es un cáncer de colon en etapa 4 que ya se ha extendido al estómago y pulmones. Su condición se ha deteriorado significativamente y ya no recibe tratamiento médico, solo cuidados básicos de su abuela.

«Al dolor físico se suma la angustia emocional por la ausencia de sus padres y la impotencia de no estar con ellos», había dicho Victoria a medios locales.

La historia de Kevin comenzó durante la Navidad pasada, cuando se sintió mal y después le diagnosticaron cárcel avanzado de colon en estado terminal.