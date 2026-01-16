Julio Iglesias: "Esas acusaciones son absolutamente falsas; nunca había sentido tanta maldad"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantante español, Julio Iglesias, volvió a referirse a las acusaciones de dos exempleadas, quienes lo señalan de abusar sexualemente de ellas en Punta Cana.

A través de su cuenta de Instagram, Iglesias dijo que le causa dolor los señalamientos contra su persona. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", aseveró el artista.

""Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza. Nunca habia sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", dijo.

El escueto mensaje de Iglesia en su red social concluyó con un agradecimiento a las personas que, según él, han manifestado cariño y lealtad.

Contrata abogados

El afamado cantante español contrató al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus casas en el Caribe, según confirmaron este jueves a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.