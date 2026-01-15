Julio Iglesias dice todo se va aclarar

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Julio Iglesias ha dio ayer a la revista Hola sus primeras declaraciones en las que asegura que “todo se va a aclarar”, después de que trascendiera este martes la denuncia de abusos sexuales que contra el cantante han hecho dos de sus ex empleadas.

Así mismo, Hola informa de que el entorno más cercano de Julio Iglesias niega “totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo". Según la revista, para Iglesias “no es el momento de hablar" aunque ese momento llegará “muy pronto”, y refieren que se encuentra preparando su defensa y que, según el cantante, “todo se va a aclarar".