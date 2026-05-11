Kevin González: El joven con cáncer que logró reencontrarse con sus padres ante de morir

Publicado por HoyEFE Creado: Actualizado:

Kevin González, diagnosticado con cáncer, falleció este domingo 10 de mayo, días después de que un juez migratorio de Estados Unidos autorizara su último deseo: abrazar a sus padres que estaban detenidos bajo custodia migratoria en Arizona.

La reunión familiar, según medios internacionales, ocurrió el sábado alrededor de las 15:30 horas en la casa de su abuela materna, hasta donde el joven de 18 años viajó desde Chicago, su ciudad natal, pese a su grave estado de salud.

Su enfermedad, un cáncer de colon en etapa 4, ya se había extendido al estómago y pulmones. Su condición se deterioró significativamente y ya no comía ni bebía y había dejado de responder a todo tratamiento médico.

La historia de Kevin comenzó durante la Navidad pasada, cuando se sintió mal y después le diagnosticaron cárcel avanzado de colon en estado terminal.

Al saber que estaría viviendo sus últimos días, Kevin abordó un vuelo de regreso a México para despedirse de sus padres, pero éstos ya no estaban en Durango, sino en un centro de detención.

Enterados de la mala noticia, Norma e Isidoro González intentaron cruzar ilegalmente la frontera en una acción desesperada para ver a su hijo en EE.UU., porque debido a antecedentes previos de una deportación en 2011, no lograron visas humanitarias o de turista para ingresar al país.

Según su familia, ninguna solicitud funcionó. Ni los documentos médicos del Hospital de la Universidad de Chicago, ni el diagnóstico terminal, lograron convencer a las autoridades estadounidenses de otorgarles una visa humanitaria.

La decisión del juez

Los padres del joven estadounidense fueron liberado el pasado jueves, tras la orden del tribunal.

El magistrado actuante optó por la repatriación expedita, al considerarse que mantener detenidos a los padres ya no respondía a un interés de seguridad pública, y sí se afectaba el derecho de un ciudadano estadounidense a despedirse de su familia antes de morir.

El derecho a una despedida

La congresista por Arizona, Adelita Grijalva, había pedido hoy públicamente la liberación inmediata de los padres, señalando que se trata de un asunto de "decencia humana".

La cónsul Torres Mendívil dijo que Chicago trabajó junto al consulado de México en Tucson para coordinar la defensa legal de los padres y la futura asistencia para facilitar la repatriación una vez liberados.

Su colega Fernando Sánchez, cónsul de México en Tucson, dijo a medios locales que en una audiencia se presentarían cargos por "reingreso indocumentado", y se decidiría si enfrentarán cargos penales o simplemente serán repatriados.