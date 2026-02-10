Líder iraní llama al pueblo unirse

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Teherán. EFE.

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, llamó ayer lunes a los iraníes a participar en el 47 aniversario de la Revolución Islámica mañana, miércoles, para que “el enemigo retroceda en su ambición contra Irán” y aseguró que el poder de un país está más relacionado con su voluntad que con sus misiles.

“La presencia del pueblo en la marcha y la expresión de lealtad a la República Islámica harán que el enemigo retroceda en su ambición contra Irán y los intereses nacionales”, dijo Jameneí en un discurso con motivo del próximo aniversario.