Tensión
Líder iraní llama al pueblo unirse
Aseguró que el poder de un país está más relacionado con su voluntad que con sus misiles.
Teherán. EFE.
El líder supremo iraní, Ali Jameneí, llamó ayer lunes a los iraníes a participar en el 47 aniversario de la Revolución Islámica mañana, miércoles, para que “el enemigo retroceda en su ambición contra Irán” y aseguró que el poder de un país está más relacionado con su voluntad que con sus misiles.
“La presencia del pueblo en la marcha y la expresión de lealtad a la República Islámica harán que el enemigo retroceda en su ambición contra Irán y los intereses nacionales”, dijo Jameneí en un discurso con motivo del próximo aniversario.