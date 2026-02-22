La lucha de una huérfana adoptada en EE.UU. para evitar la deportación a Irán en tiempos de tensión

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Una mujer adoptada de niña pequeña por un veterano de guerra estadounidense, a quien encontró en los años 70 en un orfanato iraní y crió como cristiana, está siendo amenazada con la deportación a Irán, un país notoriamente peligroso para los cristianos y que ahora está al borde de la guerra con Estados Unidos.

Es una de los miles de adoptados del extranjero a los que nunca se les concedió la ciudadanía debido a una fractura en la intersección entre la adopción y la ley de inmigración.

La mujer, cuyo nombre la Associated Press no ha mencionado debido a su situación legal, recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este mes ordenándole comparecer ante un juez de inmigración en California. No tiene antecedentes penales. La carta dice que es elegible para deportación porque superó el tiempo de su visado en marzo de 1974, cuando tenía 4 años.

"Nunca imaginé que llegaría a donde está hoy", dijo la mujer, que cree que, como cristiana e hija de un oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, la deportación a Irán podría ser una sentencia de muerte. "Siempre me dije a mí mismo que no hay manera de que este país pueda enviar a alguien a la muerte en un país que dejó huérfano. ¿Cómo pudo Estados Unidos hacer eso?"

La ya aterradora perspectiva de ser deportado a Irán se ha hecho aún más aterradora en los últimos días, dijo, mientras la administración Trump comenzaba a reunir la mayor fuerza de buques de guerra y aviones estadounidenses en Oriente Medio en décadas, preparándose para una posible acción militar contra Irán si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear.

La Associated Press perfiló a la mujer en 2024 como parte de una historia sobre cómo muchos adoptados internacionales quedaron sin ciudadanía porque sus padres adoptivos estadounidenses no lograron naturalizarlos. La mujer ha intentado corregir su estatus legal durante años, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional conoce su situación al menos desde 2008. Supone que su expediente sobre ella tiene miles de páginas. No sabe qué motivó la repentina amenaza de destitución.

La administración Trump ha estado en una campaña masiva de deportación, presumiendo de que está eliminando a los "peores de los peores" criminales. Pero muchos sin antecedentes penales han sido barridos por la ventana. La única interacción con la policía que la mujer recuerda es que la detuvieron hace 20 años por usar su teléfono mientras conducía. Trabaja en el sector sanitario corporativo, paga impuestos y es propietaria de una vivienda en California.

"Cuando los medios se niegan a dar nombres, es imposible proporcionar detalles sobre casos concretos o siquiera verificar que todo esto haya ocurrido o que las personas existan. Si no puedes hacer tu trabajo, nosotros no podemos hacer el nuestro", escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La AP no les proporcionó el nombre de la mujer, pero envió una descripción detallada de la carta que recibió, las razones por las que es elegible para la deportación y la fecha en que se le ordenó comparecer ante el tribunal, el 4 de marzo.

Un juez retrasó la vista hasta finales del próximo mes y estuvo de acuerdo con su abogada, Emily Howe, en especificar que la mujer no tiene que comparecer en persona — un alivio, ya que temían que los agentes de inmigración estuvieran esperando en el juzgado para llevársela.

Adoptada en Irán cuando tenía 2 años

El padre de la mujer fue prisionero de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, capturado en 1943 y retenido hasta el final de la guerra. Cuando se jubiló de la Fuerza Aérea, trabajó como contratista gubernamental en Irán, donde él y su esposa la encontraron en un orfanato en 1972 y la adoptaron. Tenía 2 años.

Regresaron a Estados Unidos en 1973, y el periódico local publicó una historia de página completa sobre la familia y su nueva hija. Su adopción se completó en 1975. Pero en ese momento, los padres tenían que naturalizar a los niños por separado a través de la agencia federal de inmigración. Los padres de la mujer han fallecido desde entonces.

No supo que no se había naturalizado hasta que solicitó un pasaporte a los 38 años. Todavía no sabe cómo ocurrió el descuido. Registró los papeles de su padre y encontró una carta de un abogado, fechada en 1975, que decía que estaba trabajando con funcionarios de inmigración, "parece que este asunto ha resuelto", y que facturaba a su padre por sus servicios.

No mantuvo su situación en secreto. Durante años ha pedido ayuda a todo el mundo que se le ocurre: el Departamento de Estado, funcionarios de inmigración, senadores. Ha contactado con su congresista, la representante Young Kim, republicana de California, pero sin éxito. Más recientemente, la oficina de Kim respondió a su petición sobre su inminente expulsión diciendo que "no podían asesorar ni interferir."

"Simplemente me desconcierta que esté bien enviarme a un país extranjero donde podría morir o que me encarcelen por un error administrativo", dijo.

Los adoptados más modernos no se enfrentan a este limbo legal: el Congreso aprobó en 2000 una ley destinada a rectificar el problema y otorgar la ciudadanía automática a todos los adoptados legalmente desde el extranjero. Pero no la hicieron retroactiva, y solo se aplicaba a menores de 18 años cuando entraba en vigor; no se incluyó a todos los nacidos antes de la fecha arbitraria del 27 de febrero de 1983.

La coalición intenta proteger a los adoptados mayores

Una coalición bipartidista — desde la Convención Bautista del Sur hasta grupos de inmigración liberales — ha estado presionando al Congreso desde entonces para que apruebe otra ley que ayude a los adoptados mayores excluidos de la ley, pero el Congreso no ha actuado. Algunos de esos lobistas dicen ahora que la amenaza de la administración con deportar a un adoptado es exactamente el escenario que se esforzaron por evitar.

"Estoy horrorizado. Hoy en día es raro que me sorprenda una historia. Pero esta es una situación absolutamente increíble", dijo Hannah Daniel, quien, como directora de políticas públicas de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, el brazo de cabildeo de la Convención Bautista del Sur, suplicó durante años a los legisladores que abordaran el tema.

La adopción internacional ha sido un tema poco común defendido por legisladores de ambos partidos. Muchas iglesias cristianas predican la adopción internacional como un llamado bíblico, un reflejo de Dios dando la bienvenida a los creyentes en una familia de fe.

Daniel, que recientemente se unió a World Relief, una organización humanitaria cristiana, dijo que amenazar con enviar a un adoptado cristiano a Irán representa un choque de dos cuestiones que a ella y a muchos otros cristianos se preocupan profundamente: la adopción internacional y la persecución de cristianos en todo el mundo.

"Eso es lo que más me preocupa de esto: somos una nación que se enorgullece de luchar por la libertad religiosa tanto aquí como en el extranjero", dijo Daniel. " Y me parece tan antitético decir que vamos a enviar a esta persona que, para mí, es una hermana en Cristo, a enfrentarse a una sentencia de muerte."

Lo calificó de "antiamericano e inconcebible".

Los conversos al cristianismo en Irán enfrentan una intensa discriminación

Ryan Brown, director ejecutivo de Open Doors, una organización sin ánimo de lucro que apoya a cristianos perseguidos en todo el mundo, dijo que algunos en Irán son cristianos de nacimiento y sufren discriminación generalizada. Pero es mucho peor para quienes se consideran conversos al cristianismo desde el islam. Dijo que espera que un adoptado deportado sea visto en esa última categoría: como un converso.

"Se asume que eres enemigo del Estado. Se asume que si eres cristiano, estás alineado con Occidente y deseas que el régimen caiga", dijo. "No se concede beneficio de la duda."

Los cristianos convertidos son arrestados rutinariamente. Algunos son condenados a muerte.

"Sus prisiones son mundialmente conocidas por sus deplorables condiciones", dijo Brown.

No hay saneamiento. La comida, el agua y el acceso a la atención sanitaria son escasos. Las prisiones iraníes son "notoriamente más malvadas para las mujeres", dijo, y las mujeres han denunciado rutinariamente agresiones sexuales por parte de sus captores. Otros han sido forzados a casarse.

Brown, padre adoptivo, luchaba siquiera para imaginar lo que podría experimentar una mujer cristiana, acostumbrada a la libertad de Estados Unidos, si tuviera que bajarse de un avión hacia Irán. No conoce el idioma. No sabe nada de sus costumbres. Ha vivido una vida completamente estadounidense.

"Ni siquiera puedo imaginarlo", dijo Brown. "Mis oraciones están con ella."

La mujer cree que Irán probablemente la vería con aún más recelo, dado el servicio militar de su padre y su trabajo como contratista del gobierno estadounidense.

Creció escuchando las historias de guerra de su padre. Leyó el diario que él escribió en el campo de prisioneros, lo frío y hambriento que había estado, y se sintió orgullosa de su sacrificio y de su servicio a un país que creía que la había salvado.

Cuando está triste o asustada ahora, dijo, mira su foto favorita de él con su uniforme militar, medallas alineadas en su hombro izquierdo y una leve sonrisa segura en el rostro.

"Estoy orgulloso del legado de mi padre. Soy parte de su legado. Y lo que me está pasando está mal", dijo. "Y sé que él estuvo aquí, le rompería el corazón saber que estoy en este camino."