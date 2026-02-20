Luis Abinader 4to líder mejor valorado

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción América. EFE.

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Nicaragua, Daniel Ortega, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, mientras que en el otro extremo se ubica la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, está en 4to lugar con un 54.8 % de favorabilidad y un 41.1 % de rechazo.

De acuerdo con la consultora argentina CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera el ranking con una aprobación del 72.6 % y una desaprobación del 24.8 %, cifras que refuerzan su posición como uno de los líderes con mayor respaldo en Latinoamérica.

Sheinbaum logra aprobación del 68.5 % y un 29.9 % de rechazo, consolidándose como la segunda dirigente con mayor favorabilidad entre los jefes de Estado evaluados en el sondeo realizado entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 en 18 países de la región. Daniel Ortega alcanza índice de apoyo de 62.1 %.