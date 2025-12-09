Luis Abinader dice en República Dominicana no hay racismo; lamenta muerte

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo. EFE.

El presidente dominicano, Luis Abinader, aseguró ayer que en su país “no existe” racismo, al responder a medios sobre la indignación que ha causado en el país la muerte de una niña de once años de ascendencia haitiana, mientras participaba en una excursión de su colegio en Santiago.

“El tema de la niña es muy triste, muy lamentable (...) este no es un país racista, somos un país mestizo en más de un 85 % de nuestra población”.

Precisó que corresponde al Ministerio Público asumir las tareas de investigación sobre el suceso que resultó en la muerte el 14 de noviembre de Stephora Anne-Mircie Joseph que, según informaciones preliminares, murió ahogada en una piscina.

Las autoridades dispusieron el cierre del colegio y pidieron medidas de coerción contra la directora y otras tres personas responsables de la entidad, a quienes acusa de homicidio involuntario. “Tenemos un Ministerio Público independiente, esto es una tragedia. Aquí investigamos cualquier situación parece o no, sin importar el color de la piel de la nacionalidad de cualquier persona”, argumentó Abinader.

El viernes, el Consejo Presidencial de Transición de Haití instó “a las autoridades de RD a aplicar, con diligencia y transparencia las medidas requeridas” en relación a la muerte de la niña, que vincularon con “actos de violencia” y “abusos” que sufren los migrantes haitianos en el país.