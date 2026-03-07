Luis Abinader a Donald Trump en cumbre Escudo de las Américas: “Seguiremos trabajando juntos...”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien participa en la cumbre “Escudo de las Américas” organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump, agradeció públicamente al líder norteamericano y reiteró el compromiso de fortalecer la cooperación entre ambos países.

El gesto se produjo luego de que Trump mencionara a Abinader durante los saludos protocolares del encuentro y destacara que muchos de sus amigos se encuentran en República Dominicana.

Tras ese momento, el mandatario dominicano reaccionó a través de sus redes sociales.

“Gracias, presidente @RealDonaldTrump. La relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos es histórica y seguiremos trabajando juntos para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones”, publicó Abinader en su cuenta de Instagram.

Sobre la cumbre

En la denominada cumbre “Escudo de las Américas” participan 12 países del hemisferio occidental. Según informó la Casa Blanca, el encuentro busca promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, además de fortalecer la cooperación entre las naciones participantes.

Entre los principales temas de la agenda figuran el abordaje conjunto de la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza que representan las bandas criminales, el narcotráfico y las organizaciones terroristas.

El cónclave también pretende impulsar un bloque de cooperación para tratar asuntos de interés común tanto a nivel regional como internacional.

Países participantes

Los mandatarios que participan en la cumbre “Escudo de las Américas” son: