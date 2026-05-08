Lula asegura Trump dijo no invadirá Cuba

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Washington. EFE.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró ayer que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo durante reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

“Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete”, explicó Lula en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está “plenamente a su disposición” si “necesita ayuda” para abordar la situación en Cuba.

“Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución”, expresó el líder , quien criticó que la isla sufre “el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad".

La reunión, la primera entre Trump y Lula Da silva en la Casa Blanca, ha estado precedido por las críticas de Brasil a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las presiones sobre Cuba y la guerra de Irán.