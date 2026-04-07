Desde la Luna: Artemis II captura un impactante “amanecer terrestre”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La misión Artemis II capturó este lunes una impactante imagen de un “amanecer terrestre” desde la órbita de la Luna, durante su histórico recorrido a bordo de la nave Orion spacecraft.

La NASA explicó que la tripulación logró fotografiar lo que describió como una “puesta de la Tierra” el 6 de abril de 2026, mientras orbitaban el satélite natural.

La imagen recuerda a la icónica fotografía del “amanecer terrestre” tomada por el astronauta Bill Anders hace 58 años, durante la misión Apollo 8.

Sobre la misión

De acuerdo con la NASA, cuatro astronautas viajan a bordo de la nave Orion alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar el funcionamiento de sus sistemas en el espacio profundo.

La tripulación está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El equipo despegó el 1 de abril a las 6:35 de la tarde (hora del este de Estados Unidos) desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La misión Artemis II contempla un viaje de aproximadamente 10 días, que incluye el lanzamiento, un sobrevuelo alrededor de la Luna y un amerizaje en el océano frente a la costa de San Diego.