Madres y activistas claman por desaparecidos México

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Miles de familiares, activistas y colectivos llevaron a cabo ayer, domingo, la XIV Marcha por la Dignidad de las madres buscadoras quienes exigieron justicia y que el Estado mexicano ayude en la localización de sus seres queridos en el Día de la Madre, que se celebra el 10 de mayo en México, y a un mes del Mundial 2026 que inicia el 11 de junio en México.

En los últimos preparativos para el torneo, los manifestantes, liderados por las madres buscadoras, encabezaron la protesta para visibilizar una crisis que acumula 133.601 personas desaparecidas y no localizadas, según datos citados en su más reciente reporte anual.

Cientos de activistas colocaron fichas de búsqueda en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, lugar donde los fanáticos mexicanos celebran los triunfos de su selección, y que este día fue el lugar para informar a la sociedad mexicana de esta crisis.

“México brillará en Mundial, las madres entre fosas”, “En el Día de las Madres nuestros hijos no están y los verdugos siguen libres 'organizando mundiales'”, “La herida es lo que nos une”, fueron algunos de los mensajes en sus pancartas y como guinda, una bandera en el monumento a la Independencia con el texto "133,000 desaparecidos".