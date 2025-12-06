Maduro: Venezuela no es amenaza para EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer, viernes, que su país es “garantía de seguridad" en todo el continente americano, luego de criticar nuevamente el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, que calificó de desproporcionado.

“Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica, al contrario, Venezuela no es una amenaza, Venezuela es garantía de seguridad en todo el continente americano, Venezuela es esperanza, Venezuela is the hope”, dijo el mandatario en la inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), transmitida por los medios nacionales.

Maduro reiteró que la “amenaza y agresión imperialista” ha sido desproporcionada, innecesaria e ilegal, “a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".

Pide estudiar “todas las formas” de lucha armada

Además, pidió a los cuerpos policiales estudiar, tanto en la teoría como en la práctica, todo lo relacionado con la “resistencia popular prolongada” y también “todas las formas de lucha armada popular, militar, policial".