Con mandato Trump cae la percepción global de EEUU

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Copenhague.- Agencias

La percepción global de EEUU se ha deteriorado por segundo año consecutivo y ahora es peor que la de Rusia, según un estudio anual sobre democracia publicado el viernes, mientras las políticas del presidente estadounidense Donald Trump siguen poniendo a prueba severamente la alianza de la OTAN.

La Fundación Alianza de las Democracias, con sede en Dinamarca y que encargó la encuesta, afirmó que Estados Unidos fue el país más mencionado, después de Rusia e Israel, como la mayor amenaza para el mundo. La encuesta no detalló los criterios utilizados, pero la Alianza indicó que su objetivo es defender y promover los valores democráticos.

“El rápido declive de la percepción de Estados Unidos en todo el mundo es triste, pero no sorprendente”, dijo Anders Fogh Rasmussen, fundador de la alianza y ex secretario general de la OTAN.

“La política exterior estadounidense de los últimos 18 meses ha puesto en entredicho, entre otras cosas, la relación transatlántica, ha impuesto aranceles generalizados y ha amenazado con invadir el territorio de un aliado de la OTAN”, añadió.

Los aranceles de Trump, sus repetidas amenazas de controlar Groenlandia, miembro de la OTAN a través de Dinamarca, el recorte de la ayuda estadounidense a Ucrania, así como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el consiguiente aumento de los precios del petróleo, han desestabilizado profundamente las relaciones transatlánticas.

Enfurecido porque los países europeos se negaron a enviar sus armadas para abrir el estrecho de Ormuz al transporte marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea contra Irán, Trump dijo en abril que consideraba retirarse de la OTAN, debilitando aún más la alianza.

La encuesta del Índice de Percepción de la Democracia, que clasifica la percepción de los países del -100% al +100%, mostró que la percepción neta de Estados Unidos había caído del +22% de hace dos años al -16%, situándose por detrás de Rusia (-11%) y China (+7%). No ofreció ninguna razón para el sentimiento positivo hacia China.

La empresa de encuestas Nira Data realizó el sondeo entre el 19 de marzo y el 21 de abril, con más de 94,000 encuestados en 98 países. Las percepciones sobre los países se midieron en una muestra de 46,600 encuestados en 85 países.