Marco Rubio espera "hoy" una respuesta de Irán para unas negociaciones "serias" de paz

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz, dijo después de reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó en una rueda de prensa.

Las declaraciones de Rubio se producen cuando se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y tras las repentinas tensiones entre ambas partes de la víspera en el estrecho de Ormuz, con una serie de ataques recíprocos.

El secretario estadounidense fue preguntado sobre la guerra con la República Islámica y aseguró que "todo el mundo está de acuerdo en que es inaceptable que Irán tenga un arma nuclear".

En este sentido, defendió que el presidente Donald Trump es el primero que hace algo concreto para evitar ese escenario.

Sobre la propuesta de acuerdo de Washington a Teherán Rubio expresó su confianza de que llegue a lo largo de esta jornada.

"Estamos esperando una respuesta de ellos hoy en algún momento. No hemos recibido eso todavía en la última hora, pero quizá eso llegue", refirió.

Asimismo calificó de "muy problemático" la posibilidad de que Irán establezca algún organismo que controle el trágico en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo y del gas mundial.

"Eso sería muy problemático. Eso sería, de hecho, inaceptable. Quiero decir, la normalización de su control de vías navegables internacionales es tanto ilegal como simplemente algo inaceptable", avisó.