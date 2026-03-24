Markwayne Mullin, nuevo director de Seguridad Nacional: su objetivo y perfil

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El senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, fue confirmado este lunes para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para reemplazar a la secretaria saliente, Kristi Noem, quien fue destituida tras dirigir la controversial política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

Con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra, Mullin recibió la aprobación parlamentaria para que una nueva figura republicana asuma este puesto clave dentro del gabinete de Trump.

Mullin pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Además, ha generado expectativas de un liderazgo más calmado o pragmático en temas migratorios de cara a su confirmación en el Senado.

El mandatario eligió al senador republicano de Oklahoma para sustituir a Noem a principios de mes y ahora su designación es oficial, con la totalidad de republicanos votando a favor, así como el apoyo de los demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México.

"Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos", dijo Mullin la semana pasada cuando fue entrevistado por el Senado.

El nuevo secretario llega al Departamento en plena crisis provocada por un cierre parcial, que inició el 14 de febrero, luego de divisiones entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto a falta de acuerdos en cuanto a cambios en el control y límites para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cierre llevó a la ausencia de personal de transporte en los principales aeropuertos del país y ha provocado filas enormes en los puestos de control y atrasos de hasta dos horas en cientos de vuelos.

El perfil de Markwayne Mullin

Mullin, senador 2023-2026, es un firme defensor de Trump y del movimiento Make America Great Again (MAGA, en inglés). En el Senado ha mantenido una estrecha sintonía con la Casa Blanca y se ha proyectado como un puente político entre ambas cámaras del Congreso y el Ejecutivo.

En declaraciones a reporteros, el congresista dijo que la llamada del presidente hoy lo tomó por sorpresa pero espera recibir la luz verde del Senado para ser confirmado en el puesto y que está dispuesto a trabajar "para los estadounidenses".

Originario de Tulsa (Oklahoma) y miembro de la nación Cherokee, antes de dedicarse plenamente a la política, dirigió un negocio familiar de plomería, que posteriormente expandió a otros sectores, incluidos restaurantes y el negocio inmobiliario.

Casado y padre de seis hijos, Mullin dio el salto a la política nacional en 2013, cuando fue elegido para la Cámara de Representantes, donde permaneció durante una década antes de dar el salto al Senado.

Durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Trump, Mullin aseguró haber sido el primer miembro de la Cámara de Representantes en unirse a la Policía del Capitolio para responder al ataque. Según su propio relato, ayudó a los agentes a levantar barricadas para impedir que los manifestantes accedieran al hemiciclo de la Cámara Baja.

Ese mismo año protagonizó otra polémica al intentar viajar a Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses ordenada por el entonces presidente, Joe Biden, con el objetivo de “rescatar” a ciudadanos estadounidenses que habían quedado atrapados en el país.

Mullin afirmó en una entrevista con Fox News que había sido invitado a acompañar a miembros de fuerzas especiales estadounidenses, pero su intento fue bloqueado por el Pentágono y por diplomáticos estadounidenses en Tayikistán.

Fuera de la política, Mullin también es conocido por su afición a las artes marciales mixtas y la lucha. Está incluido en el Oklahoma’s National Wrestling Hall of Fame y ha relatado episodios de confrontaciones físicas, como uno ocurrido durante una reunión de republicanos en la que, según contó al medio Politico, derribó a un hombre que estaba acosando verbalmente a la congresista Lauren Boebert.

Cuando era miembro de la Cámara de Representantes, el comité de ética del Congreso lo investigó por seguir participando en los negocios familiares y recibir compensaciones externas superiores al límite de 26.000 dólares que rige para los legisladores.

Aliado firme de Trump, Mullin respaldó los intentos de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, una postura que consolidó su perfil dentro del ala más leal al expresidente y que ahora lo sitúa al frente de una de las agencias más influyentes en la política migratoria y de seguridad interna de Estados Unidos.