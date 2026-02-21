¿Quién es “Medio Labio”, el “narco invisible” vinculado al Clan del Golfo y a presuntas bodegas de droga en RD?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La captura en Medellín de Jhon Henry González Herrera, conocido como “Medio Labio”, generó atención en República Dominicana luego de que autoridades colombianas y españolas lo señalaran como la persona que, presuntamente, consolidó bodegas de acopio en territorio dominicano para el almacenamiento de cargamentos de cocaína.

De acuerdo con la información oficial, esas estructuras también habrían operado en Costa Rica y servían, supuestamente, para guardar cargamentos de hasta 20 toneladas de droga como parte de una red internacional vinculada al Clan del Golfo.

Las autoridades sostienen que González Herrera sería uno de los principales operadores financieros de esa organización, considerada la mayor estructura criminal de Colombia.

El presunto articulador financiero

Según la Policía Nacional de Colombia, era considerado un objetivo de alto valor para autoridades de Colombia, Europa y Estados Unidos por su presunto rol como articulador financiero entre organizaciones criminales colombianas y mafias europeas.

Siempre según la versión oficial, estaría vinculado con estructuras italianas como la ’Ndrangheta y “La Calabresa”, además de redes como la Mocro Maffia y cárteles mexicanos.

La trayectoria que le atribuyen

Las investigaciones señalan que habría iniciado su presunta trayectoria como administrador de finanzas ilícitas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), trabajando para cabecillas conocidos como “Don Mario”, “El Alemán” y “Los Mellizos”.

Posteriormente, según las autoridades, consolidó su papel como estratega financiero del Clan del Golfo, moviendo dinero en efectivo a través del sistema informal Hawala por aproximadamente 147 mil millones de pesos colombianos, recursos que presuntamente provendrían del narcotráfico internacional.

También se le atribuye coordinación financiera ligada a la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países.

“Narco invisible”

Las autoridades lo describen como un “narco invisible” porque su presunto rol se centraba en la administración financiera y el blanqueo de capitales, más que en la operación directa de envíos.

Además, señalan que es primo de “Don Mario”, uno de los fundadores históricos de lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo.

En 2008 fue capturado por porte ilegal de armas de fuego y entre 2020 y 2023 estuvo vinculado a un proceso por lavado de activos, que culminó con su libertad por falta de evidencias en ese momento.

La operación

La captura se produjo en el marco de la operación “Pandora”, desarrollada en Medellín por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Guardia Civil Española y Europol.