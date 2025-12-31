Santo Domingo 0ºC / 0ºC
México rechaza una intervención EU Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ayer las recientes "intervenciones" de Estados Unidos contra Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ayer las recientes “intervenciones” de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de acción extranjera, a la vez que pidió a la ONU tener “un papel mucho más protagónico". 

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares. 

Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. 

