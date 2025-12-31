Tensión
México rechaza una intervención EU Venezuela
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ayer las recientes “intervenciones” de Estados Unidos contra Venezuela
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ayer las recientes “intervenciones” de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de acción extranjera, a la vez que pidió a la ONU tener “un papel mucho más protagónico".
“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares.
Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
El Mundo
Un 2025 marcado por crisis y guerras: lo que deja el año y lo que se avizora para el mundo
Aldrys Sánchez