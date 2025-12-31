México rechaza una intervención EU Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ayer las recientes “intervenciones” de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de acción extranjera, a la vez que pidió a la ONU tener “un papel mucho más protagónico".

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares.

Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.