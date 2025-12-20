Michaela Benthaus, primera persona con paraplejia en viajar al espacio con Blue Origin

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por primera vez en la historia, una persona con paraplejia viajó al espacio. Se trata de Michaela Benthaus, ingeniera aeroespacial y de mecatrónica alemana de la Agencia Espacial Europea, quien este sábado formó parte de la misión suborbital New Shepard de la compañía Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos.

El lanzamiento se realizó a las 8:15 hora local (14H15 GMT) desde las instalaciones de la empresa en Texas. Durante aproximadamente 10 minutos de vuelo, Benthaus y otros cinco pasajeros cruzaron la línea de Kármán, límite reconocido internacionalmente entre la atmósfera y el espacio exterior.

Benthaus, que utiliza silla de ruedas tras un accidente de ciclismo de montaña, expresó en un video difundido por la compañía: “Después de mi accidente, me di cuenta de lo inaccesible que sigue siendo nuestro mundo para las personas con discapacidad. Si queremos ser una sociedad inclusiva, debemos ser inclusivos en todos los aspectos, y no solo en aquellos que nos convienen”.

El cohete y la cápsula se separaron en pleno vuelo y descendieron suavemente al desierto de Texas, frenados por paracaídas.

El nuevo director de la NASA, Jared Isaacman, elogió la hazaña y felicitó a Benthaus: “Acaba de inspirar a millones de personas”, escribió en la red X.

Este fue el decimosexto vuelo tripulado de Blue Origin, que desde hace años ofrece experiencias de turismo espacial con su cohete New Shepard. Entre sus pasajeros han estado figuras como la cantante Katy Perry y el actor William Shatner, famoso por interpretar al Capitán Kirk en Star Trek.

La compañía compite directamente con Virgin Galactic, que también ofrece vuelos suborbitales, y aspira a posicionarse en el mercado de los vuelos orbitales frente a SpaceX, de Elon Musk. Este año, Blue Origin logró realizar dos vuelos no tripulados en órbita gracias a su cohete New Glenn, mucho más potente que el New Shepard.