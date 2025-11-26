Miembro Consejo de Haití acusa a EU de sancionarlo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe.- EFE

El miembro del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití Fritz Alphonse Jean señaló ayer, martes, que EEUU lo ha sancionado por liderar el grupo de miembros de ese consejo que desean la salida del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

En un documento distribuido a la prensa, Alphonse recoge un supuesto intercambio de mensajes con el encargado de negocios de la embajada americana, Henry T. Wooster, quien le transmitió que entendía que él (Alphonse) "forma parte del grupo que trabaja para derribar la cabeza del gobierno".

"Si usted y su familia valoran su relación con los Estados Unidos, le insto encarecidamente a que desista de las iniciativas para destituir al primer ministro", apuntaba en su mensaje Wooster según el miembro del CPT.

"Hace falta un gobierno más proactivo y responsable, es decir, mejor empapado de su misión y sus responsabilidades", subraya la nota.