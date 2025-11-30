Muere la presentadora de TV y ex reina de belleza Raquel Escalante a los 28 años

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El mundo del espectáculo y los reinados de belleza está de luto tras el fallecimiento de Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y ganadora del título Miss Guatemala Intercontinental, quien murió este 28 de noviembre a los 28 años luego de una intensa lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la planta televisora, que expresó pesar por la partida de la joven comunicadora.

“La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana”.

“Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”.

Raquel Escalante

Escalante había sido diagnosticada con cáncer el año pasado, proceso que compartió abiertamente en sus redes sociales, donde documentó tratamientos, quimioterapias y costosas intervenciones médicas.

Su programa, “Qué Chilero”, donde se desempeñaba como conductora, también le rindió un homenaje especial este fin de semana.

“La familia de Qué Chilero lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante. Su carisma, su alegría y esa luz tan especial que siempre la acompañó hicieron de cada momento a su lado algo único y memorable”.

“Hoy despedimos a una compañera y amiga que dejó una huella enorme en nuestro corazón. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar seguirán inspirándonos cada día. Acompañamos con cariño a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”.

“Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Siempre serás parte de nuestra familia chilerísima”.