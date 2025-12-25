Luto en la música
Muere Tony Ocasio, exintegrante de Los Chicos, grupo donde inició Chayanne
La noticia fue confirmada por el propio Chayanne, quien despidió a su excompañero con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
El cantante puertorriqueño Tony Ocasio, exintegrante del grupo juvenil Los Chicos, donde compartió escenario con Chayanne, falleció.
"Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz", escribió el artista.
Merilenny Mueses
Tony Ocasio formó parte de Los Chicos, una de las agrupaciones juveniles más populares de Puerto Rico en la década de los 80, plataforma desde la cual varios de sus integrantes iniciaron carreras artísticas que luego trascendieron internacionalmente.
De acuerdo con informaciones publicadas por medios internacionales, Ocasio -recordado también por interpretar la canción Ave María- habría fallecido el pasado 23 de diciembre, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas de su muerte.