Mueren 4 haitianos en un naufragio

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe.- EFE

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití confirmó ayer, lunes, la muerte de cuatro haitianos, desaparecidos desde el sábado pasado, en el naufragio de una piragua en el río Maroni, cerca de Grand Santi, en el oeste de la Guayana Francesa.

Al menos siete pasajeros viajaban a bordo de esta piragua, entre ellos seis ciudadanos haitianos, todos ellos profesores que regresaban de una fiesta de fin de semana.