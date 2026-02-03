Santo Domingo 0ºC / 0ºC
En Guayana Francesa

Mueren 4 haitianos en un naufragio

Se encontraban al menos siete pasajeros viajaban a bordo de esta piragua, entre ellos seis ciudadanos haitianos

Naufragio

Puerto Príncipe.- EFE

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití confirmó ayer, lunes, la muerte de cuatro haitianos, desaparecidos desde el sábado pasado, en el naufragio de una piragua en el río Maroni, cerca de Grand Santi, en el oeste de la Guayana Francesa. 

Al menos siete pasajeros viajaban a bordo de esta piragua, entre ellos seis ciudadanos haitianos, todos ellos profesores que regresaban de una fiesta de fin de semana. 

