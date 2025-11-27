Mueren 44 en incendio Hong Kong

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Hong Kong. EFE.

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas ayer por los servicios de emergencia.

El siniestro devastó siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los 8 bloques y se propagó con rapidez, por los andamios de bambú cubiertos con mallas.